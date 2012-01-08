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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 января 2012
Манчестер Сити
08.01.2012, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
48'
А. Коларов
65'
С. Агуэро
10'
У. Руни
30'
Д. Уэлбек
39'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
+2
Желтая карточка
Р. Фердинанд
Замена
О. Харгривз
️️️️
С. Насри
Замена
Андерсон
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 2:3!
С. Агуэро
Замена
П. Скоулз
️️️️
Нани
Желтая карточка
П. Эвра
ГОЛ! 1:3!
А. Коларов
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Д. Сильва
Замена
С. Савич
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 0:3!
У. Руни
Желтая карточка
Нани
Желтая карточка
Д. Уэлбек
ГОЛ! 0:2!
Д. Уэлбек
15'
Травма
Ф. Джонс
Красная карточка
В. Компани
11'
10'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Л. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
14
Самир Насри
АП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Оуэн Харгривз
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-3-2-1
25
Пантилимон
11
Коларов
15
Лескотт
4
Компани
4
Ричардс
20
Милнер
34
Де Йонг
11
Джонсон
21
Сильва
14
Насри
10
Агуэро
4-3-1-2
1
Линдегаард
4
Джонс
6
Смоллинг
5
Фердинанд
27
Эвра
25
Валенсия
11
Гиггз
16
Кэррик
17
Нани
32
Руни
18
Уэлбек
14
Насри
20
Харгривз
20
Харгривз
14
Насри
11
Джонсон
15
Савич
15
Савич
11
Джонсон
21
Сильва
5
Сабалета
5
Сабалета
21
Сильва
18
Уэлбек
28
Андерсон
28
Андерсон
18
Уэлбек
17
Нани
22
Скоулз
22
Скоулз
17
Нани
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
29
Абдул Разак
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
29
Абдул Разак
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:55 (прямая)
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