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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 апреля 2012
Манчестер Сити
30.04.2012, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
45+1'
В. Компани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
+3
Замена
Э. Янг
️️️️
Нани
Замена
М. Ричардс
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
М. Кэррик
Замена
Л. Валенсия
️️️️
П. Скоулз
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Желтая карточка
Ф. Джонс
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
К. Тевес
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
П. Джи Сун
Желтая карточка
Я. Туре
ГОЛ! 1:0!
В. Компани
Пас отдал
Д. Сильва
+1
Желтая карточка
В. Компани
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛВ
17
Нани
ЛВ
33
Пак Джи Сун
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
18
Бэрри
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
32
Тевес
10
Агуэро
4-3-2-1
43
Де Хеа
4
Джонс
5
Фердинанд
6
Смоллинг
27
Эвра
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
22
Скоулз
11
Гиггз
17
Нани
32
Руни
21
Сильва
4
Ричардс
4
Ричардс
21
Сильва
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
32
Тевес
34
Де Йонг
34
Де Йонг
32
Тевес
17
Нани
15
Янг
15
Янг
17
Нани
22
Скоулз
25
Валенсия
25
Валенсия
22
Скоулз
33
Пак Джи Сун
18
Уэлбек
18
Уэлбек
33
Пак Джи Сун
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
13
Бен Амос
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия-2" 22:55 (прямая) "Спорт 1" 22:55 (прямая)
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