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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 марта 2021
Манчестер Сити
07.03.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
2'
Б. Фернандеш (П)
50'
Л. Шоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Б. Фернандеш
88'
Замена
Н. Матич
️️️️
А. Марсьяль
73'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Г. Жезус
70'
Замена
К. Уокер
️️️️
Ж. Канселу
65'
60'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
58'
Желтая карточка
Л. Шоу
50'
ГОЛ! 0:2!
Л. Шоу
Пас отдал
М. Рэшфорд
32'
Желтая карточка
Г. Магуайр
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
47
Шола Шоретайр
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
3
Диаш
6
Стоунз
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
9
Жезус
4-2-3-1
1
Хендерсон
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
29
Линделеф
23
Шоу
8
Мактоминей
7
Фред
7
Джеймс
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Жезус
47
Фоден
47
Фоден
9
Жезус
2
Канселу
2
Уокер
2
Уокер
2
Канселу
8
Фернандеш
33
Уильямс
33
Уильямс
8
Фернандеш
9
Марсьяль
18
Матич
18
Матич
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
47
Шола Шоретайр
ПВ
13
Ли Грант
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
47
Шола Шоретайр
ПВ
13
Ли Грант
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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