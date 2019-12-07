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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 декабря 2019
Манчестер Сити
07.12.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
85'
Н. Отаменди
23'
М. Рэшфорд (П)
29'
А. Марсьяль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
К. Уокер
90'
+4
89'
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Д. Лингард
88'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Шоу
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Родри
86'
ГОЛ! 1:2!
Н. Отаменди
Пас отдал
Р. Марез
85'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
79'
74'
Желтая карточка
А. Перейра
73'
Замена
А. Перейра
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
65'
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Д. Стоунз
59'
Травма
Д. Стоунз
58'
54'
Желтая карточка
Д. Де Хеа
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Марсьяль
Пас отдал
Д. Джеймс
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Рэшфорд
Желтая карточка
Б. Силва
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Фернандиньо
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ОП
7
Фред
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
4-1-3-2
31
Эдерсон
17
Анхелиньо
5
Фернандиньо
6
Стоунз
2
Уокер
16
Родри
19
Стерлинг
20
Силва
11
Де Брюйне
9
Жезус
21
Сильва
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
3
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Мактоминей
7
Фред
7
Джеймс
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
6
Стоунз
30
Отаменди
30
Отаменди
6
Стоунз
16
Родри
20
Гюндоган
20
Гюндоган
16
Родри
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
23
Шоу
15
Янг
15
Янг
23
Шоу
77
Лингард
4
Туанзебе
4
Туанзебе
77
Лингард
9
Марсьяль
8
Перейра
8
Перейра
9
Марсьяль
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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