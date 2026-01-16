Введите ваш ник на сайте
«Боруссия Д» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 1.45

16 января 2026 10:04
Боруссия Д - Санкт-Паули
17 янв. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5
Сделать ставку

Матч 18 тура Бундеслиги между «Боруссией Дортмунд» и «Санкт-Паули» пройдет 17 января 2026 года. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и текущие показатели подтверждают статус хозяев как явного фаворита встречи.

«Боруссия Д»

Дортмунд после 17 туров набрал 36 очков и занимает второе место в чемпионате. Команда демонстрирует стабильность: серия без поражений в Бундеслиге насчитывает уже 10 матчей, а забитые мячи «Боруссия» оформляет в каждом туре – 17 игр подряд с голами. В последних пяти встречах команда забила 11 мячей, подтверждая высокую эффективность в атаке. При этом оборона не выглядит идеальной, но общий баланс остается в пользу хозяев.

«Санкт-Паули»

Гости ведут тяжелую борьбу за выживание и после 16 туров располагаются на 17 месте с 12 очками. «Санкт-Паули» старается действовать аккуратно, делая акцент на обороне, однако атакующий потенциал ограничен: в последних пяти матчах команда забила всего 4 мяча. Даже при относительно сдержанных показателях в защите, давление со стороны одного из лидеров чемпионата может стать решающим фактором.

Факты о командах

«Боруссия Д»

  • Не проигрывает в 10 матчах Бундеслиги подряд
  • Забивает в среднем 2.20 гола за матч в последних 5 играх
  • Забивает «Санкт-Паули» в 19 последних очных матчах

«Санкт-Паули»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но чаще играет осторожно

Личные встречи
71% (5)
14% (1)
14% (1)
16
Забитых мячей
7
2.29
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 1 тур
Санкт-Паули
3 : 3
23.08.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 24 тур
Санкт-Паули
0 : 2
01.03.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
2 : 1
18.10.2024
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/8 финала
Санкт-Паули
2 : 1
18.01.2022
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
0 : 3
28.10.2014
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
2 : 0
19.02.2011
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 6 тур
Санкт-Паули
1 : 3
25.09.2010
Боруссия Д
Показать все

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Санкт-Паули»

Разница в классе, турнирном положении и атакующем потенциале очевидна. «Боруссия Д» стабильно набирает очки, уверенно действует дома и исторически успешно играет против «Санкт-Паули». Гости способны навязать борьбу за счет плотной игры, но сдержать давление дортмундцев на протяжении всего матча будет крайне сложно. Основным сценарием выглядит уверенная победа хозяев с преимуществом по моментам и голам.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5 – коэффициент 1.45

1.45
Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Боруссия Д
