Матч 18 тура Бундеслиги между «Боруссией Дортмунд» и «Санкт-Паули» пройдет 17 января 2026 года. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и текущие показатели подтверждают статус хозяев как явного фаворита встречи.
«Боруссия Д»
Дортмунд после 17 туров набрал 36 очков и занимает второе место в чемпионате. Команда демонстрирует стабильность: серия без поражений в Бундеслиге насчитывает уже 10 матчей, а забитые мячи «Боруссия» оформляет в каждом туре – 17 игр подряд с голами. В последних пяти встречах команда забила 11 мячей, подтверждая высокую эффективность в атаке. При этом оборона не выглядит идеальной, но общий баланс остается в пользу хозяев.
«Санкт-Паули»
Гости ведут тяжелую борьбу за выживание и после 16 туров располагаются на 17 месте с 12 очками. «Санкт-Паули» старается действовать аккуратно, делая акцент на обороне, однако атакующий потенциал ограничен: в последних пяти матчах команда забила всего 4 мяча. Даже при относительно сдержанных показателях в защите, давление со стороны одного из лидеров чемпионата может стать решающим фактором.
Факты о командах
«Боруссия Д»
- Не проигрывает в 10 матчах Бундеслиги подряд
- Забивает в среднем 2.20 гола за матч в последних 5 играх
- Забивает «Санкт-Паули» в 19 последних очных матчах
«Санкт-Паули»
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч в последних 5 играх
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но чаще играет осторожно
Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Санкт-Паули»
Разница в классе, турнирном положении и атакующем потенциале очевидна. «Боруссия Д» стабильно набирает очки, уверенно действует дома и исторически успешно играет против «Санкт-Паули». Гости способны навязать борьбу за счет плотной игры, но сдержать давление дортмундцев на протяжении всего матча будет крайне сложно. Основным сценарием выглядит уверенная победа хозяев с преимуществом по моментам и голам.
Рекомендованные ставки
- Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5 – коэффициент 1.45