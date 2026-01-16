Матч 18 тура Бундеслиги между «Боруссией Дортмунд» и «Санкт-Паули» пройдет 17 января 2026 года. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и текущие показатели подтверждают статус хозяев как явного фаворита встречи.

«Боруссия Д»

Дортмунд после 17 туров набрал 36 очков и занимает второе место в чемпионате. Команда демонстрирует стабильность: серия без поражений в Бундеслиге насчитывает уже 10 матчей, а забитые мячи «Боруссия» оформляет в каждом туре – 17 игр подряд с голами. В последних пяти встречах команда забила 11 мячей, подтверждая высокую эффективность в атаке. При этом оборона не выглядит идеальной, но общий баланс остается в пользу хозяев.

«Санкт-Паули»

Гости ведут тяжелую борьбу за выживание и после 16 туров располагаются на 17 месте с 12 очками. «Санкт-Паули» старается действовать аккуратно, делая акцент на обороне, однако атакующий потенциал ограничен: в последних пяти матчах команда забила всего 4 мяча. Даже при относительно сдержанных показателях в защите, давление со стороны одного из лидеров чемпионата может стать решающим фактором.

Факты о командах

«Боруссия Д»

Не проигрывает в 10 матчах Бундеслиги подряд

Забивает в среднем 2.20 гола за матч в последних 5 играх

Забивает «Санкт-Паули» в 19 последних очных матчах

«Санкт-Паули»

Забивает в среднем 0.80 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но чаще играет осторожно

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Санкт-Паули»

Разница в классе, турнирном положении и атакующем потенциале очевидна. «Боруссия Д» стабильно набирает очки, уверенно действует дома и исторически успешно играет против «Санкт-Паули». Гости способны навязать борьбу за счет плотной игры, но сдержать давление дортмундцев на протяжении всего матча будет крайне сложно. Основным сценарием выглядит уверенная победа хозяев с преимуществом по моментам и голам.

Рекомендованные ставки