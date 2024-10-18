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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Санкт-Паули
Боруссия Д - Санкт-Паули: обзор матча 18 октября 2024
Боруссия Д
18.10.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Паули
43'
Р. Бенсебаини
83'
С. Гирасси
78'
Э. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Санкт-Паули
Замена
К. Вятьен
️️️️
Ю. Брандт
90'
+5
88'
Замена
Д. Синани
️️️️
О. Афолаян
88'
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Й. Эггештайн
ГОЛ! 2:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Д. Гиттенс
83'
82'
Замена
А. Дзвигала
️️️️
М. Салиакас
78'
ГОЛ! 1:1!
Э. Смит
Пас отдал
С. Бэнкс
Желтая карточка
Ю. Брандт
77'
Замена
М. Байер
️️️️
Д. Мален
76'
Желтая карточка
Д. Гиттенс
75'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Э. Джан
69'
69'
Замена
С. Бэнкс
️️️️
М. Гилявоги
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
П. Гросс
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
П. Гросс
43'
40'
Желтая карточка
Э. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Санкт-Паули
35
Ronny Seibt
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
9
Гирасси
14
Мален
3-4-1-2
22
Васили
2
Салиакас
6
Валь
29
Треу
5
Метс
36
Ирвин
18
Вагнер
8
Смит
21
Афолаян
19
Эггештайн
9
Гилявоги
8
Брандт
29
Вятьен
29
Вятьен
8
Брандт
23
Джан
8
Нмеча
8
Нмеча
23
Джан
13
Гросс
11
Гиттенс
11
Гиттенс
13
Гросс
14
Мален
14
Байер
14
Байер
14
Мален
21
Афолаян
10
Синани
10
Синани
21
Афолаян
9
Гилявоги
17
Бэнкс
17
Бэнкс
9
Гилявоги
2
Салиакас
25
Дзвигала
25
Дзвигала
2
Салиакас
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
Остались в запасе
Боруссия Д
Санкт-Паули
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
35
Ronny Seibt
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
35
Ronny Seibt
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Боруссия Д - Санкт-Паули
2
1
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
7
Офсайды
1
1
Количество передач
768
251
Сейвы
2
5
Точность передач %
92
75
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
3.46
0.58
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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