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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Боруссия Д
Санкт-Паули - Боруссия Д: обзор матча 25 сентября 2010
Санкт-Паули
25.09.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
25'
Р. Хеннингс
17'
К. Гросскройц
50'
С. Кагава
60'
К. Гросскройц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Боруссия Д
Замена
М. Фойлнер
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Т. Шульц
️️️️
Р. Хеннингс
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Л. Барриос
Замена
Р. Левандовски
️️️️
С. Кагава
Замена
Д. Асамоа
️️️️
Ч. Таки
Замена
М. Крузе
️️️️
Б. Очипка
ГОЛ! 1:3!
К. Гросскройц
ГОЛ! 1:2!
С. Кагава
ГОЛ! 1:1!
Р. Хеннингс
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Гросскройц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-2-2-2
18
Кесслер
5
Очипка
16
Торандт
26
Гюнеш
24
Ротенбах
31
Бартельс
33
Леманн
10
Таки
8
Брунс
10
Хеннингс
9
Эбберс
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
3
Суботич
22
Овомойела
29
Шмельцер
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Кагава
27
Гетце
10
Барриос
10
Хеннингс
12
Шульц
12
Шульц
10
Хеннингс
10
Таки
18
Асамоа
18
Асамоа
10
Таки
5
Очипка
10
Крузе
10
Крузе
5
Очипка
6
Гросскройц
8
Фойлнер
8
Фойлнер
6
Гросскройц
10
Барриос
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Барриос
10
Кагава
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Кагава
Остались в запасе
Санкт-Паули
Боруссия Д
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Санкт-Паули - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Миллернтор
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