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Боруссия Д - Санкт-Паули
Боруссия Д - Санкт-Паули: обзор матча 19 февраля 2011
Боруссия Д
19.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Паули
36'
Л. Барриос
51'
Р. Гюнеш (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Санкт-Паули
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Р. Левандовски
Замена
М. Штиперманн
️️️️
Н. Шахин
Замена
А. Да Силва
️️️️
М. Гетце
Замена
Ф. Брунс
️️️️
М. Крузе
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Гюнеш
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Р. Сукута-Пазу
ГОЛ! 1:0!
Л. Барриос
Пас отдал
Н. Шахин
Желтая карточка
М. Торандт
12'
Замена
М. Фольц
️️️️
Б. Очипка
10'
Травма
Б. Очипка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
4
Фабио Морена
(К)
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ПЗ
10
Рувен Хеннингс
ЛП
33
Маттиас Леманн
ОП
10
Чарльз Таки
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
10
Макс Крузе
ПП
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
23
Марко Штиперманн
ЦФ
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
3-2-2-1-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
28
Сантана
29
Шмельцер
26
Пищек
6
Гросскройц
8
Шахин
27
Гетце
10
Барриос
9
Левандовски
4-1-4-1
18
Кесслер
16
Торандт
26
Гюнеш
4
Морена
5
Очипка
33
Леманн
10
Крузе
10
Таки
19
Сукута-Пазу
10
Хеннингс
9
Эбберс
8
Шахин
23
Штиперманн
23
Штиперманн
8
Шахин
27
Гетце
8
Да Силва
8
Да Силва
27
Гетце
9
Левандовски
8
Фойлнер
8
Фойлнер
9
Левандовски
5
Очипка
2
Фольц
2
Фольц
5
Очипка
19
Сукута-Пазу
31
Бартельс
31
Бартельс
19
Сукута-Пазу
10
Крузе
8
Брунс
8
Брунс
10
Крузе
Остались в запасе
Боруссия Д
Санкт-Паули
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
14
Марсель Эгер
ЦЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
14
Марсель Эгер
ЦЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Боруссия Д - Санкт-Паули
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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