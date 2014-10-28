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Расписание матчей
Германия. Кубок
Санкт-Паули - Боруссия Д
Санкт-Паули - Боруссия Д: обзор матча 28 октября 2014
Санкт-Паули
28.10.2014, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Санкт-Паули - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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