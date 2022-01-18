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Расписание матчей
Германия. Кубок
Санкт-Паули - Боруссия Д
Санкт-Паули - Боруссия Д: обзор матча 18 января 2022
Санкт-Паули
18.01.2022, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
4'
Э. Аменидо
40'
А. Витсель (АГ)
58'
Э. Холанд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Боруссия Д
Замена
С. Макиенок
️️️️
Г. Бургшталлер
90'
90'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
А. Витсель
76'
Замена
Д. Загаду
️️️️
М. Аканджи
Замена
М. Диттген
️️️️
Э. Аменидо
76'
Замена
Л. Цандер
️️️️
С. Олссон
75'
65'
Замена
Д. Мален
️️️️
Т. Азар
58'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Холанд
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Витсель
40'
ГОЛ! 1:0!
Э. Аменидо
Пас отдал
М. Хартель
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
23
Деннис Смарш
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
8
Эрик Смит
ЦП
10
Марсель Хартель
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
36
Джексон Ирвин
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЦЗ
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
4
Филипп Цирайс
ЦФ
11
Рико Бенателли
ЦФ
10
Лукас Дашнер
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-3-1-2
23
Смарш
23
Пакярада
4
Лоуренс
18
Медич
16
Олссон
8
Смит
10
Хартель
22
Бекер
36
Ирвин
14
Аменидо
9
Бургшталлер
4-2-3-1
1
Кобель
12
Менье
25
Аканджи
15
Хуммельс
22
Геррейру
28
Витсель
5
Беллингем
8
Брандт
18
Ройс
9
Азар
9
Холанд
16
Олссон
4
Цандер
4
Цандер
16
Олссон
9
Бургшталлер
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Бургшталлер
14
Аменидо
11
Диттген
11
Диттген
14
Аменидо
25
Аканджи
23
Загаду
23
Загаду
25
Аканджи
9
Азар
14
Мален
14
Мален
9
Азар
28
Витсель
14
Мукоко
14
Мукоко
28
Витсель
Остались в запасе
Санкт-Паули
Боруссия Д
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЦЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
4
Филипп Цирайс
ЦФ
11
Рико Бенателли
ЦФ
10
Лукас Дашнер
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЦЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
4
Филипп Цирайс
ЦФ
11
Рико Бенателли
ЦФ
10
Лукас Дашнер
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Санкт-Паули - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Миллернтор
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