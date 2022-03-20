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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 20 марта 2022
Тоттенхэм
20.03.2022, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
9'
К. Зума (АГ)
24'
Х. Сон
88'
Х. Сон
35'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
90'
+3
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Д. Кулушевски
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
88'
Замена
Эмерсон
️️️️
С. Регилон
88'
84'
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Ланзини
56'
Замена
П. Форнальс
️️️️
А. Масуаку
56'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Антонио
35'
ГОЛ! 2:1!
С. Бенрахма
Пас отдал
К. Доусон
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
24'
23'
Желтая карточка
К. Доусон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Зума
Пас отдал
Х. Сон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
3-2-2-2-1
1
Льорис
3
Регилон
21
Ромеро
15
Дайер
4
Дэвис
2
Доэрти
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
7
Сон
21
Кулушевски
9
Кейн
3-4-2-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
4
Зума
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
26
Масуаку
22
Ланзини
10
Бенрахма
18
Антонио
3
Регилон
22
Эмерсон
22
Эмерсон
3
Регилон
21
Кулушевски
34
Бергвейн
34
Бергвейн
21
Кулушевски
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
26
Масуаку
8
Форнальс
8
Форнальс
26
Масуаку
22
Ланзини
45
Влашич
45
Влашич
22
Ланзини
18
Антонио
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
18
Антонио
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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