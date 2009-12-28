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Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 28 декабря 2009
Тоттенхэм
28.12.2009, понедельник, 15:45
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
11'
Л. Модрич
82'
Д. Дефо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
Замена
Д. Дженас
️️️️
А. Леннон
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Желтая карточка
Д. Дефо
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Замена
Д. Станислас
️️️️
Д. Коллисон
Желтая карточка
Р. Ковач
Желтая карточка
В. Чорлука
Желтая карточка
А. Диаманти
Желтая карточка
Г. Франко
20'
Замена
Д. Спектор
️️️️
Э. Илунга
13'
Замена
Л. Хименес
️️️️
С. Паркер
12'
Травма
С. Паркер
ГОЛ! 1:0!
Л. Модрич
Пас отдал
А. Леннон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
(К)
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
23
Алессандро Диаманти
ЛП
15
Радослав Ковач
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Скотт Паркер
АП
10
Джек Коллисон
ПП
9
Гилермо Франко
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Робби Кин
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
28
Джош Пейн
ЦП
84
Луис Хименес
ЦФ
18
Франк Ноубл
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
26
Кинг
20
Доусон
14
Чорлука
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
10
Модрич
12
Леннон
15
Крауч
9
Дефо
4-4-1-1
31
Грин
36
Фобер
5
Томкинс
4
Апсон
6
Илунга
10
Коллисон
15
Ковач
85
Бехрами
23
Диаманти
8
Паркер
9
Франко
10
Модрич
19
Кранчар
19
Кранчар
10
Модрич
12
Леннон
16
Дженас
16
Дженас
12
Леннон
32
Ассу-Экотто
18
Бэйл
18
Бэйл
32
Ассу-Экотто
10
Коллисон
19
Станислас
19
Станислас
10
Коллисон
6
Илунга
23
Спектор
23
Спектор
6
Илунга
8
Паркер
84
Хименес
84
Хименес
8
Паркер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
13
Бэн Олнвик
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
28
Джош Пейн
ЦП
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
18
Франк Ноубл
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
7
Робби Кин
ЦФ
Остались в запасе
28
Джош Пейн
ЦП
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
18
Франк Ноубл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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