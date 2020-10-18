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Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 18 октября 2020
Тоттенхэм
18.10.2020, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 3
Завершен
Вест Хэм
1'
Х. Сон
8'
Г. Кейн
16'
Г. Кейн
82'
Ф. Бальбуэна
85'
Д. Санчес (АГ)
90+4'
М. Ланзини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
М. Ланзини
90'
Желтая карточка
А. Масуаку
90'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
А. Масуаку
85'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Д. Санчес
82'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Бальбуэна
Пас отдал
А. Крессуэлл
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
80'
78'
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Форнальс
77'
Желтая карточка
Т. Соучек
77'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Антонио
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Т. Н'Домбеле
73'
72'
Желтая карточка
А. Огбонна
Замена
Г. Бэйл
️️️️
С. Бергвейн
72'
20'
Желтая карточка
М. Антонио
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
С. Регилон
16'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
8'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-3-1-2
1
Льорис
3
Регилон
6
Санчес
23
Алдервейрелд
92
Орье
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Сон
34
Бергвейн
9
Кейн
3-4-1-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
2
Бальбуэна
21
Огбонна
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
26
Масуаку
8
Форнальс
18
Антонио
20
Боуэн
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
34
Бергвейн
18
Бэйл
18
Бэйл
34
Бергвейн
8
Форнальс
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Форнальс
26
Масуаку
23
Снодграсс
23
Снодграсс
26
Масуаку
18
Антонио
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
18
Антонио
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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