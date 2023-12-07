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Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 07 декабря 2023
Тоттенхэм
07.12.2023, четверг, 23:15
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
11'
К. Ромеро
52'
Д. Боуэн
74'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
Желтая карточка
Д. Кулушевски
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Э. Альварес
Желтая карточка
К. Ромеро
89'
88'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Кудус
Замена
А. Велис
️️️️
Х. Сон
88'
Замена
П. Сарр
️️️️
Б. Джонсон
84'
Замена
Б. Хиль
️️️️
И. Биссума
84'
80'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
74'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уорд-Проус
Замена
О. Скипп
️️️️
Д. Ло Чельсо
67'
Замена
Ришарлисон
️️️️
П. Хейбьерг
67'
Желтая карточка
П. Порро
59'
57'
Желтая карточка
Эмерсон
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
ГОЛ! 1:0!
К. Ромеро
Пас отдал
П. Порро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
4
Дэвис
21
Ромеро
23
Порро
28
Биссума
23
Хейбьерг
7
Сон
20
Ло Чельсо
21
Кулушевски
22
Джонсон
4-2-1-3
22
Фабиански
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
33
Эмерсон
4
Альварес
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
11
Пакета
20
Кудус
20
Ло Чельсо
34
Скипп
34
Скипп
20
Ло Чельсо
22
Джонсон
29
Сарр
29
Сарр
22
Джонсон
28
Биссума
17
Хиль
17
Хиль
28
Биссума
7
Сон
9
Велис
9
Велис
7
Сон
23
Хейбьерг
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
23
Хейбьерг
20
Кудус
8
Форнальс
8
Форнальс
20
Кудус
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Джейми Донли
ЦФ
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
3
3
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
3
Офсайды
1
3
Количество передач
444
129
Сейвы
1
4
Точность передач %
92
71
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.23
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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