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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 23 июня 2020
Тоттенхэм
23.06.2020, вторник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
64'
Т. Соучек (АГ)
82'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Х. Сон
86'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
82'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Моура
72'
71'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
М. Нобл
71'
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Форнальс
Желтая карточка
Б. Дэвис
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Соучек
64'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Алли
59'
Желтая карточка
Г. Кейн
51'
26'
Желтая карточка
М. Нобл
15'
Желтая карточка
П. Форнальс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
15
Дайер
92
Орье
17
Сиссоко
7
Сон
8
Алли
7
Моура
9
Кейн
20
Ло Чельсо
4-2-1-1-2
22
Фабиански
2
Фредерикс
6
Диоп
2
Бальбуэна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
16
Нобл
8
Форнальс
18
Антонио
20
Боуэн
7
Сон
4
Уинкс
4
Уинкс
7
Сон
8
Алли
9
Ламела
9
Ламела
8
Алли
7
Моура
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Моура
16
Нобл
7
Андерсон
7
Андерсон
16
Нобл
8
Форнальс
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Форнальс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
10
Ксанде Силва
ПВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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