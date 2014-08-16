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Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 16 августа 2014
Вест Хэм
16.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
90+3'
Э. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Э. Дайер
Пас отдал
Г. Кейн
Желтая карточка
Ш. Куяте
90'
+2
83'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Э. Адебайор
Замена
Э. Валенсия
️️️️
К. Коул
81'
Замена
М. Диаме
️️️️
Р. Важ Те
69'
Вторая желтая
Д. Коллинс
64'
Замена
Г. Демель
️️️️
Д. О'Брайен
62'
61'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Э. Ламела
61'
Замена
Л. Холтби
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
Д. Коллинс
53'
Пенальти не реализован!
М. Нобл
30'
29'
Красная карточка
К. Ноутон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
39
Диего Пойет
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Адриан
3
Крессуэлл
23
Рид
17
О'Брайен
39
Коллинс
8
Куяте
4
Нолан
19
Даунинг
16
Нобл
12
Важ Те
24
Коул
4-1-2-2-1
1
Льорис
26
Ноутон
15
Дайер
4
Кабуль
3
Роуз
6
Капу
12
Леннон
6
Бенталеб
9
Ламела
24
Эриксен
25
Адебайор
17
О'Брайен
55
Демель
55
Демель
17
О'Брайен
12
Важ Те
17
Диаме
17
Диаме
12
Важ Те
24
Коул
13
Валенсия
13
Валенсия
24
Коул
12
Леннон
90
Холтби
90
Холтби
12
Леннон
9
Ламела
25
Таунсенд
25
Таунсенд
9
Ламела
25
Адебайор
9
Кейн
9
Кейн
25
Адебайор
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
24
Брэд Фридель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Аптон Парк
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