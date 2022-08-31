Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 31 августа 2022
Вест Хэм
31.08.2022, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
55'
Т. Соучек
34'
Т. Керер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
90'
+4
Желтая карточка
И. Перишич
90'
+2
Желтая карточка
Ришарлисон
Желтая карточка
Эмерсон
90'
+2
Желтая карточка
Л. Пакета
90'
+1
87'
Желтая карточка
Б. Дэвис
Замена
Эмерсон
️️️️
П. Форнальс
85'
76'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Д. Кулушевски
Замена
А. Огбонна
️️️️
А. Крессуэлл
72'
Замена
Л. Пакета
️️️️
С. Бенрахма
68'
ГОЛ! 1:1!
Т. Соучек
Пас отдал
М. Антонио
55'
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Керер
23'
Желтая карточка
Д. Санчес
21'
Желтая карточка
И. Биссума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
4
Зума
6
Керер
34
Цоуфал
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-2-3-1
1
Льорис
22
Эмерсон
6
Санчес
15
Дайер
4
Дэвис
23
Хейбьерг
28
Биссума
21
Кулушевски
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
8
Форнальс
33
Эмерсон
33
Эмерсон
8
Форнальс
3
Крессуэлл
21
Огбонна
21
Огбонна
3
Крессуэлл
10
Бенрахма
11
Пакета
11
Пакета
10
Бенрахма
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Тоттенхэм
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+