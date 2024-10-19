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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 19 октября 2024
Тоттенхэм
19.10.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Вест Хэм
36'
Д. Кулушевски
52'
И. Биссума
55'
А. Ареоля (АГ)
60'
Х. Сон
18'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
Замена
А. Грей
️️️️
И. Удогие
88'
86'
Красная карточка
М. Кудус
Желтая карточка
М. ван де Вен
84'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
И. Биссума
81'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Д. Соланке
81'
70'
Замена
К. Мавропанос
️️️️
Г. Родригес
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Сон
70'
67'
Желтая карточка
К. Солер
61'
Замена
К. Солер
️️️️
Т. Соучек
61'
Замена
К. Саммервил
️️️️
М. Антонио
61'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Л. Пакета
ГОЛ! 4:1!
Х. Сон
Пас отдал
П. Сарр
60'
56'
Желтая карточка
Т. Соучек
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Ареоля
55'
ГОЛ! 2:1!
И. Биссума
Пас отдал
И. Удогие
52'
Замена
П. Сарр
️️️️
Д. Мэддисон
46'
43'
Желтая карточка
Л. Пакета
ГОЛ! 1:1!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Д. Мэддисон
36'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Кудус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
28
Биссума
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
19
Соланке
22
Джонсон
4-1-1-3-1
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
20
Тодибо
3
Килман
33
Эмерсон
28
Соучек
2
Родригес
20
Боуэн
20
Кудус
11
Пакета
18
Антонио
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
13
Удогие
14
Грей
14
Грей
13
Удогие
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
19
Соланке
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
19
Соланке
2
Родригес
15
Мавропанос
15
Мавропанос
2
Родригес
11
Пакета
4
Альварес
4
Альварес
11
Пакета
28
Соучек
18
Солер
18
Солер
28
Соучек
18
Антонио
38
Саммервил
38
Саммервил
18
Антонио
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
47
Майки Мур
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
47
Майки Мур
ЛВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
1
1
3
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
5
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
472
356
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.41
0.87
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 1
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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