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Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 03 мая 2014
Вест Хэм
03.05.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
27'
Г. Кейн (АГ)
44'
С. Даунинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
ГОЛ! 2:0!
С. Даунинг
44'
43'
Желтая карточка
М. Доусон
28'
Замена
В. Кирикеш
️️️️
Г. Кейн
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Кейн
27'
25'
Красная карточка
Ю. Кабуль
19'
Желтая карточка
К. Ноутон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-5-1
13
Адриан
3
МакКартни
23
Рид
5
Томкинс
55
Демель
31
Тэйлор
4
Нолан
17
Диаме
16
Нобл
19
Даунинг
9
Кэрролл
4-2-2-2
1
Льорис
26
Ноутон
20
Доусон
4
Кабуль
3
Роуз
12
Леннон
18
Паулиньо
24
Эриксен
10
Сигурдссон
25
Адебайор
9
Кейн
9
Кейн
21
Кирикеш
21
Кирикеш
9
Кейн
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Аптон Парк
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