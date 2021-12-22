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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 22 декабря 2021
Тоттенхэм
22.12.2021, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
29'
С. Бергвейн
34'
Л. Моура
32'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
Замена
Д. Танганга
️️️️
М. Доэрти
83'
Замена
Эмерсон
️️️️
С. Регилон
83'
80'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Х. Эшби
Замена
Д. Алли
️️️️
О. Скипп
77'
68'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Ланзини
68'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Н. Влашич
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Л. Моура
61'
Замена
Х. Сон
️️️️
С. Бергвейн
60'
37'
Желтая карточка
Д. Боуэн
ГОЛ! 2:1!
Л. Моура
Пас отдал
С. Бергвейн
34'
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Ланзини
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
П. Хейбьерг
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
45
Никола Влашич
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
3-3-1-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
15
Дайер
3
Регилон
34
Скипп
2
Доэрти
23
Хейбьерг
34
Бергвейн
7
Моура
9
Кейн
3-4-3
23
Ареоля
33
Эшби
6
Диоп
15
Доусон
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
26
Масуаку
20
Боуэн
45
Влашич
22
Ланзини
2
Доэрти
5
Танганга
5
Танганга
2
Доэрти
3
Регилон
22
Эмерсон
22
Эмерсон
3
Регилон
7
Моура
4
Уинкс
4
Уинкс
7
Моура
34
Скипп
8
Алли
8
Алли
34
Скипп
34
Бергвейн
7
Сон
7
Сон
34
Бергвейн
22
Ланзини
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Ланзини
45
Влашич
10
Бенрахма
10
Бенрахма
45
Влашич
33
Эшби
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
33
Эшби
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
20
Джовани Ло Чельсо
АП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
12
Даррен Рэндольф
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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