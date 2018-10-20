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Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 20 октября 2018
Вест Хэм
20.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
44'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
89'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Сиссоко
86'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Г. Кейн
Желтая карточка
Р. Снодграсс
80'
76'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Э. Ламела
Желтая карточка
М. Арнаутович
73'
Замена
М. Антонио
️️️️
М. Нобл
72'
Желтая карточка
М. Нобл
59'
Замена
Чичарито
️️️️
М. Арнаутович
57'
44'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ламела
Пас отдал
М. Сиссоко
Замена
Г. Диангана
️️️️
А. Ярмоленко
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
2
Бальбуэна
5
Сабалета
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
7
Андерсон
7
Ярмоленко
7
Арнаутович
3-2-2-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Санчес
15
Дайер
2
Триппьер
4
Дэвис
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Моура
9
Ламела
9
Кейн
7
Ярмоленко
19
Диангана
19
Диангана
7
Ярмоленко
16
Нобл
18
Антонио
18
Антонио
16
Нобл
7
Арнаутович
14
Чичарито
14
Чичарито
7
Арнаутович
9
Ламела
8
Дембеле
8
Дембеле
9
Ламела
17
Сиссоко
24
Эриксен
24
Эриксен
17
Сиссоко
9
Кейн
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Кейн
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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