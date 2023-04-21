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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Слуцк
Сморгонь - Слуцк: обзор матча 21 апреля 2023
Сморгонь
21.04.2023, пятница, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Слуцк
23'
М. Краснов
87'
М. Дуксо
90+2'
И. Коваль
32'
Н. Мельников (П)
74'
Н. Мельников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Слуцк
ГОЛ! 3:2!
И. Коваль
Пас отдал
М. Дуксо
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
М. Дуксо
87'
Желтая карточка
И. Жуков
83'
Замена
И. Нурадин
️️️️
С. Усеня
81'
78'
Замена
С. Русак
️️️️
К. Вергейчик
74'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мельников
73'
Замена
С. Глебко
️️️️
А. Ачаповский
Замена
Л. Алиу
️️️️
С. Атрашкевич
70'
67'
Замена
А. Рум
️️️️
Д. Гирс
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Мельников
ГОЛ! 1:0!
М. Краснов
Пас отдал
М. Дуксо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
78
Владислав Ковалевич
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
40
Марк Краснов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Слуцк
16
Владислав Василючек
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
71
Андрей Крень
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
2
Вадим Дак
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
30
Виталий Лихтин
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Слуцк
30
Борис Панкратов
ВР
15
Андрей Рум
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
77
Абдул Джафар
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Охремчук
4
Жуков
14
Коваль
14
Шубович
27
Усеня
66
Камара
78
Ковалевич
80
Атрашкевич
17
Дуксо
40
Краснов
88
Рассадкин
1-3-3-3
16
Василючек
12
Былинкин
71
Крень
74
Сачковский
28
Михнюк
55
Гирс
9
Пушняков
23
Яроцкий
33
Вергейчик
11
Мельников
7
Ачаповский
27
Усеня
10
Нурадин
10
Нурадин
27
Усеня
80
Атрашкевич
20
Алиу
20
Алиу
80
Атрашкевич
55
Гирс
15
Рум
15
Рум
55
Гирс
7
Ачаповский
17
Глебко
17
Глебко
7
Ачаповский
33
Вергейчик
8
Русак
8
Русак
33
Вергейчик
Остались в запасе
Сморгонь
Слуцк
23
Павел Горбач
ЦФ
17
Альберт Копытич
ПВ
30
Виталий Лихтин
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
27
Владимир Есин
ЛВ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
16
Антон Велесюк
ВР
2
Вадим Дак
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Трухов
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
30
Борис Панкратов
ВР
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
77
Абдул Джафар
ЦФ
Остались в запасе
23
Павел Горбач
ЦФ
17
Альберт Копытич
ПВ
30
Виталий Лихтин
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
27
Владимир Есин
ЛВ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
16
Антон Велесюк
ВР
2
Вадим Дак
ЦЗ
Остались в запасе
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
30
Борис Панкратов
ВР
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
77
Абдул Джафар
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Статистика матча Сморгонь - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Главный судья:
Илья Ляшук
(Узда)
Стадион:
Юность
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