Матч 22 тура английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Фулхэмом» пройдет 17 января и имеет важное значение для обеих команд. Хозяева продолжают бороться за отрыв от зоны вылета, тогда как гости уверенно держатся в верхней половине таблицы и демонстрируют стабильный футбол. С учетом текущей формы соперников встреча обещает быть динамичной и результативной.

«Лидс»

После 21 тура «Лидс» набрал 22 очка и располагается на 16 месте. Команда не выигрывает четыре матча подряд, однако практически в каждой игре создает моменты и регулярно забивает. В пяти последних встречах «Лидс» отличился 8 раз, но проблемы в обороне остаются ключевым фактором – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. Домашние матчи против соперников из верхней половины таблицы часто проходят в агрессивном стиле, что повышает вероятность обмена голами.

«Фулхэм»

«Фулхэм» подходит к туру в отличном эмоциональном состоянии. Команда не проигрывает шесть матчей подряд и после победы над «Челси» занимает 9 место с 31 очком. Лондонцы забивают в 10 матчах Премьер-лиги кряду, а в последних пяти встречах отметились 9 голами. При этом оборона не выглядит безупречно – пропуски фиксируются в четырех последних матчах, что оставляет шансы соперникам.

Факты о командах

«Лидс»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В среднем 1.60 забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр

Забивает в 3 матчах подряд

«Фулхэм»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 12 матчах подряд

В среднем 1.80 забито и 1.00 пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч «Лидс» – «Фулхэм»

Обе команды находятся в фазе, когда атакующий потенциал заметно превосходит надежность обороны. «Лидс» дома старается играть смело, а «Фулхэм» стабильно находит пути к воротам соперников даже в гостях. Учитывая статистику очных встреч и текущую форму, наиболее логичным выглядит сценарий с результативным матчем и голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки