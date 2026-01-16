Введите ваш ник на сайте
«Лидс» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 1.85

16 января 2026 9:04
Лидс - Фулхэм
17 янв. 2026, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют – да
Сделать ставку

Матч 22 тура английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Фулхэмом» пройдет 17 января и имеет важное значение для обеих команд. Хозяева продолжают бороться за отрыв от зоны вылета, тогда как гости уверенно держатся в верхней половине таблицы и демонстрируют стабильный футбол. С учетом текущей формы соперников встреча обещает быть динамичной и результативной.

«Лидс»

После 21 тура «Лидс» набрал 22 очка и располагается на 16 месте. Команда не выигрывает четыре матча подряд, однако практически в каждой игре создает моменты и регулярно забивает. В пяти последних встречах «Лидс» отличился 8 раз, но проблемы в обороне остаются ключевым фактором – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. Домашние матчи против соперников из верхней половины таблицы часто проходят в агрессивном стиле, что повышает вероятность обмена голами.

«Фулхэм»

«Фулхэм» подходит к туру в отличном эмоциональном состоянии. Команда не проигрывает шесть матчей подряд и после победы над «Челси» занимает 9 место с 31 очком. Лондонцы забивают в 10 матчах Премьер-лиги кряду, а в последних пяти встречах отметились 9 голами. При этом оборона не выглядит безупречно – пропуски фиксируются в четырех последних матчах, что оставляет шансы соперникам.

Факты о командах

«Лидс»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем 1.60 забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Фулхэм»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В среднем 1.80 забито и 1.00 пропущено за последние 5 игр

Личные встречи
24% (4)
35% (6)
41% (7)
20
Забитых мячей
21
1.18
В среднем за матч
1.24
4:3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Фулхэм
1 : 0
13.09.2025
Лидс
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Фулхэм
2 : 1
22.04.2023
Лидс
Англия. Кубок, 1/8 финала
Фулхэм
2 : 0
28.02.2023
Лидс
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
2 : 3
23.10.2022
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Фулхэм
0 : 0
21.09.2021
Лидс
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
1 : 2
19.03.2021
Лидс
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лидс
4 : 3
19.09.2020
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
3 : 0
27.06.2020
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Фулхэм
2 : 1
21.12.2019
Лидс
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Фулхэм
2 : 0
03.04.2018
Лидс
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Лидс
0 : 0
15.08.2017
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Фулхэм
1 : 1
07.03.2017
Лидс
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Лидс
1 : 1
16.08.2016
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Лидс
1 : 1
23.02.2016
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
21.10.2015
Лидс
Англия. Чемпион-Лига, 38 тур
Фулхэм
0 : 3
18.03.2015
Лидс
Англия. Чемпион-Лига, 21 тур
Лидс
0 : 1
13.12.2014
Фулхэм
Показать все

Прогноз на матч «Лидс» – «Фулхэм»

Обе команды находятся в фазе, когда атакующий потенциал заметно превосходит надежность обороны. «Лидс» дома старается играть смело, а «Фулхэм» стабильно находит пути к воротам соперников даже в гостях. Учитывая статистику очных встреч и текущую форму, наиболее логичным выглядит сценарий с результативным матчем и голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.85
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Фулхэм Лидс
