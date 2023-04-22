Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Лидс
Фулхэм - Лидс: обзор матча 22 апреля 2023
Фулхэм
22.04.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
58'
Х. Уилсон
72'
А. Перейра
79'
Ж. Палинья (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Лидс
90'
+4
Желтая карточка
М. Рока
Замена
Н. Кебану
️️️️
Виллиан
90'
+4
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
86'
Замена
М. Соломон
️️️️
Х. Уилсон
86'
Замена
С. Лукич
️️️️
Х. Рид
82'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Б. Рид
82'
80'
Замена
А. Форшоу
️️️️
У. МакКенни
80'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Харрисон
79'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ж. Палинья
ГОЛ! 2:0!
А. Перейра
72'
67'
Желтая карточка
Л. Купер
65'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Родриго
65'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Б. Ааронсон
62'
Желтая карточка
М. Вебер
ГОЛ! 1:0!
Х. Уилсон
58'
37'
Желтая карточка
У. МакКенни
Желтая карточка
Ж. Палинья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
2
Тете
36
Палинья
6
Рид
10
Виллиан
14
Рид
10
Уилсон
8
Перейра
4-1-1-3-1
30
Мелье
5
Кристенсен
6
Купер
8
Вебер
4
Кох
21
Рока
22
МакКенни
38
Саммервил
11
Ааронсон
11
Харрисон
19
Родриго
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
6
Рид
23
Лукич
23
Лукич
6
Рид
10
Виллиан
92
Кебану
92
Кебану
10
Виллиан
10
Уилсон
10
Соломон
10
Соломон
10
Уилсон
14
Рид
95
Винисиус
95
Винисиус
14
Рид
22
МакКенни
28
Форшоу
28
Форшоу
22
МакКенни
11
Ааронсон
17
Синистерра
17
Синистерра
11
Ааронсон
11
Харрисон
29
Гнонто
29
Гнонто
11
Харрисон
19
Родриго
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
19
Родриго
Остались в запасе
Фулхэм
Лидс
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Фулхэм - Лидс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Лидс
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+