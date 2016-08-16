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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Фулхэм
Лидс - Фулхэм: обзор матча 16 августа 2016
Лидс
16.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
90'
К. Вуд
77'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Фулхэм
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
Пас отдал
К. Бартли
90'
88'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Ф. Айите
83'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
С. Паркер
Замена
Х. Сако
️️️️
К. Руф
79'
77'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэрни
Пас отдал
К. МакДональд
Желтая карточка
К. Бартли
76'
Замена
А. Моуатт
️️️️
П. Эрнандес
71'
65'
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Смит
Замена
Р. Виейра
️️️️
С. Даллас
58'
54'
Желтая карточка
Д. Одои
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Соне Алуко
АП
8
Скотт Паркер
ПП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Лидс
22
Росс Тернбулл
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Фулхэм
66
Йессе Йоронен
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
3-3-1-3
31
Грин
12
Эйлинг
6
Купер
18
Тэйлор
5
Бартли
27
Филлипс
15
Даллас
19
Эрнандес
23
Антонссон
9
Вуд
7
Руф
3-4-1-1
27
Баттон
3
Одои
30
Мадль
26
Калас
8
Паркер
10
Кэрни
29
МакДональд
11
Айите
14
Алуко
17
Смит
15
Даллас
14
Виейра
14
Виейра
15
Даллас
19
Эрнандес
20
Моуатт
20
Моуатт
19
Эрнандес
7
Руф
9
Сако
9
Сако
7
Руф
11
Айите
19
Санчес
19
Санчес
11
Айите
8
Паркер
8
Танниклифф
8
Танниклифф
8
Паркер
17
Смит
12
Вудроу
12
Вудроу
17
Смит
Остались в запасе
Лидс
Фулхэм
2
Льюи Койл
ПЗ
22
Росс Тернбулл
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
66
Йессе Йоронен
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
22
Росс Тернбулл
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Лидс - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Элланд Роад
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