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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Фулхэм - Лидс
Фулхэм - Лидс: обзор матча 21 сентября 2021
Фулхэм
21.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Лидс
Замена
Т. Адарабиойо
️️️️
Х. Рид
83'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
А. Кноккарт
71'
Замена
Б. Рид
️️️️
Д. Кина
71'
69'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
М. Клих
67'
Желтая карточка
К. Саммервил
55'
Замена
А. Форшоу
️️️️
Т. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Фулхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
7
Oliver O'Neill
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
5
Лео Ельде
ЦФ
16
Коди Драме
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
23
Брайан
6
Гектор
26
Моусон
29
Кристи
6
Рид
8
Кина
92
Кебану
17
Онома
93
Кноккарт
9
Муньис
3-1-2-2-2
30
Мелье
15
Даллас
4
Крессуэлл
23
Фирпо
27
Филлипс
43
Клих
16
Шеклтон
38
Саммервил
7
Джеймс
19
Родриго
19
Робертс
6
Рид
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
6
Рид
8
Кина
14
Рид
14
Рид
8
Кина
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
93
Кноккарт
19
Робертс
28
Форшоу
28
Форшоу
19
Робертс
43
Клих
11
Гелхардт
11
Гелхардт
43
Клих
Остались в запасе
Фулхэм
Лидс
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
7
Oliver O'Neill
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЦФ
16
Коди Драме
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
7
Oliver O'Neill
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЦФ
16
Коди Драме
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Фулхэм - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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