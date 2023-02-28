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Расписание матчей
Англия. Кубок
Фулхэм - Лидс
Фулхэм - Лидс: обзор матча 28 февраля 2023
Фулхэм
28.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Лидс
21'
Ж. Палинья
56'
М. Соломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Лидс
Замена
К. Тете
️️️️
С. Соареш
90'
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Уилсон
82'
Замена
Х. Рид
️️️️
Ж. Палинья
81'
Замена
Б. Рид
️️️️
М. Соломон
81'
74'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
М. Рока
Замена
К. Винисиус
️️️️
А. Митрович
69'
64'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
В. Гнонто
63'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Ж. Рюттер
ГОЛ! 2:0!
М. Соломон
Пас отдал
А. Митрович
56'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Палинья
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Лидс
1
Жоэль
ВР
9
Сонни Перкинс
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
24
Дарко Гьяби
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Родак
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
21
Соареш
36
Палинья
23
Лукич
10
Соломон
8
Перейра
10
Уилсон
9
Митрович
4-2-1-2-1
30
Мелье
5
Кристенсен
12
Эйлинг
4
Кох
23
Фирпо
12
Адамс
21
Рока
22
МакКенни
38
Саммервил
29
Гнонто
10
Рюттер
21
Соареш
2
Тете
2
Тете
21
Соареш
36
Палинья
6
Рид
6
Рид
36
Палинья
10
Соломон
14
Рид
14
Рид
10
Соломон
10
Уилсон
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Уилсон
9
Митрович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Митрович
21
Рока
11
Ааронсон
11
Ааронсон
21
Рока
29
Гнонто
11
Харрисон
11
Харрисон
29
Гнонто
10
Рюттер
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
10
Рюттер
Остались в запасе
Фулхэм
Лидс
1
Бернд Лено
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
1
Жоэль
ВР
9
Сонни Перкинс
ЛП
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
9
Сонни Перкинс
ЛП
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Фулхэм - Лидс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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