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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Лидс
Фулхэм - Лидс: обзор матча 21 декабря 2019
Фулхэм
21.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
7'
А. Митрович (П)
69'
Д. Онома
54'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Лидс
Желтая карточка
А. Митрович
89'
81'
Желтая карточка
Э. Алиоски
ГОЛ! 2:1!
Д. Онома
69'
54'
ГОЛ! 1:1!
П. Бэмфорд
45'
+3
Желтая карточка
Э. Кошта
Желтая карточка
Д. Брайан
45'
+3
Желтая карточка
Х. Рид
29'
24'
Желтая карточка
Л. Купер
17'
Желтая карточка
М. Клих
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Митрович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-2-2
1
Родак
23
Брайан
26
Моусон
3
Рим
29
Кристи
10
Кэрни
6
Рид
14
Рид
17
Онома
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
3-1-1-2-2
1
Касилья
15
Даллас
12
Эйлинг
6
Купер
27
Филлипс
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
11
Кошта
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Фулхэм
Лидс
92
Нискенс Кебану
ЛВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Фулхэм - Лидс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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