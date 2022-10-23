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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Фулхэм
Лидс - Фулхэм: обзор матча 23 октября 2022
Лидс
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Фулхэм
20'
Родриго
90+1'
К. Саммервил
26'
А. Митрович
74'
Б. Рид
84'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Фулхэм
90'
+3
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
90'
+3
Замена
К. Винисиус
️️️️
А. Митрович
ГОЛ! 2:3!
К. Саммервил
Пас отдал
Д. Гелхардт
90'
+1
88'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
Виллиан
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
П. Стрейк
85'
84'
ГОЛ! 1:3!
Виллиан
Пас отдал
Х. Рид
Замена
М. Клих
️️️️
С. Гринвуд
76'
74'
ГОЛ! 1:2!
Б. Рид
Пас отдал
А. Перейра
Замена
К. Саммервил
️️️️
Л. Синистерра
64'
63'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Х. Уилсон
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Родриго
63'
62'
Желтая карточка
Э. Робинсон
Желтая карточка
Л. Купер
39'
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
А. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Родриго
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-3-2
30
Мелье
4
Кох
6
Купер
4
Стрейк
12
Эйлинг
21
Рока
11
Харрисон
11
Ааронсон
17
Синистерра
19
Родриго
20
Гринвуд
3-1-1-3-2
1
Лено
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
6
Палинья
6
Рид
10
Уилсон
8
Перейра
10
Виллиан
9
Митрович
14
Рид
20
Гринвуд
43
Клих
43
Клих
20
Гринвуд
17
Синистерра
38
Саммервил
38
Саммервил
17
Синистерра
4
Стрейк
11
Гелхардт
11
Гелхардт
4
Стрейк
19
Родриго
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
19
Родриго
10
Виллиан
25
Даффи
25
Даффи
10
Виллиан
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
10
Уилсон
92
Кебану
92
Кебану
10
Уилсон
9
Митрович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Митрович
Остались в запасе
Лидс
Фулхэм
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Лидс - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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