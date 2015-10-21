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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Лидс
Фулхэм - Лидс: обзор матча 21 октября 2015
Фулхэм
21.10.2015, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
23'
М. Дембеле
64'
К. Вуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Лидс
90'
+3
Желтая карточка
Л. Кук
Желтая карточка
Л. Гарбатт
90'
+3
Желтая карточка
Д. Берн
90'
+2
86'
Замена
К. Филлипс
️️️️
С. Даллас
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Дембеле
84'
70'
Замена
У. Бакли
️️️️
К. Вуд
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Л. Кристенсен
68'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Б. Прингл
64'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Вуд
58'
Замена
Д. Ботака
️️️️
Л. Мерфи
Желтая карточка
Д. О'Хара
45'
Желтая карточка
М. Дембеле
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
Р. МакКормак
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
18
Бен Прингл
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Лидс
30
Чарли Хортон
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
4-4-2
1
Льюис
6
Ричардс
19
Стирмен
29
Гарбатт
33
Берн
23
О'Хара
21
Кристенсен
8
Танниклифф
18
Прингл
44
МакКормак
9
Дембеле
3-2-3-2
16
Сильвестри
15
Даллас
6
Купер
14
Бамба
3
Бирам
28
Берарди
10
Кук
7
Мерфи
15
Адейеми
7
Антенуччи
9
Вуд
18
Прингл
2
Фредерикс
2
Фредерикс
18
Прингл
21
Кристенсен
20
Качаниклич
20
Качаниклич
21
Кристенсен
9
Дембеле
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Дембеле
15
Даллас
27
Филлипс
27
Филлипс
15
Даллас
7
Мерфи
17
Ботака
17
Ботака
7
Мерфи
9
Вуд
11
Бакли
11
Бакли
9
Вуд
Остались в запасе
Фулхэм
Лидс
1
Марек Родак
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
30
Чарли Хортон
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
Остались в запасе
30
Чарли Хортон
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Фулхэм - Лидс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Кит Хилл
(Хартфордшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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