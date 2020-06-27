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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Фулхэм
Лидс - Фулхэм: обзор матча 27 июня 2020
Лидс
27.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
10'
П. Бэмфорд
56'
Э. Алиоски
71'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Фулхэм
90'
+4
Желтая карточка
И. Кавалейру
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
П. Эрнандес
90'
+2
90'
+1
Вторая желтая
Н. Кебану
Желтая карточка
К. Филлипс
89'
84'
Желтая карточка
Н. Кебану
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Харрисон
83'
Замена
Б. Дуглас
️️️️
М. Клих
80'
75'
Замена
С. Йохансен
️️️️
Т. Кэрни
75'
Замена
Д. Онома
️️️️
Б. Рид
74'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
Д. Брайан
ГОЛ! 3:0!
Д. Харрисон
71'
70'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
А. Кноккарт
63'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Г. Артер
ГОЛ! 2:0!
Э. Алиоски
Пас отдал
Д. Харрисон
56'
Желтая карточка
Э. Алиоски
50'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Э. Кошта
46'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
П. Бэмфорд
46'
35'
Желтая карточка
А. Кноккарт
ГОЛ! 1:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Э. Кошта
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Лидс
30
Kamil Miazek
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Уайт
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
19
Робертс
45
Бэмфорд
4-3-2-1
1
Родак
3
Одои
6
Гектор
3
Рим
23
Брайан
6
Рид
10
Кэрни
31
Артер
93
Кноккарт
14
Рид
9
Митрович
11
Кошта
7
Алиоски
7
Алиоски
11
Кошта
43
Клих
30
Дуглас
30
Дуглас
43
Клих
Эрнандес
16
Шеклтон
16
Шеклтон
Эрнандес
45
Бэмфорд
19
Эрнандес
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
11
Харрисон
99
Поведа
99
Поведа
11
Харрисон
31
Артер
92
Кебану
92
Кебану
31
Артер
23
Брайан
23
Ле Марша
23
Ле Марша
23
Брайан
10
Кэрни
10
Йохансен
10
Йохансен
10
Кэрни
14
Рид
17
Онома
17
Онома
14
Рид
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
93
Кноккарт
Остались в запасе
Лидс
Фулхэм
30
Kamil Miazek
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Остались в запасе
30
Kamil Miazek
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Лидс - Фулхэм
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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