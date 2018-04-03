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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Лидс
Фулхэм - Лидс: обзор матча 03 апреля 2018
Фулхэм
03.04.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
2 : 0
Завершен
Лидс
33'
К. МакДональд
63'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Лидс
90'
+5
Желтая карточка
К. Филлипс
Желтая карточка
С. Йохансен
78'
Желтая карточка
К. МакДональд
70'
Желтая карточка
М. Беттинелли
68'
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
Т. Кэрни
63'
43'
Желтая карточка
П. Янссон
ГОЛ! 1:0!
К. МакДональд
Пас отдал
А. Митрович
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-2-4-1
13
Беттинелли
3
Одои
30
Сессеньон
3
Рим
23
Таргетт
2
Фредерикс
10
Кэрни
29
МакДональд
11
Айите
10
Йохансен
9
Митрович
3-2-2-1-1
1
Пикок-Фаррел
15
Даллас
28
Пеннингтон
18
Янссон
28
Берарди
7
Алиоски
14
Виейра
32
О'Кейн
19
Эрнандес
81
Экубан
Остались в запасе
Фулхэм
Лидс
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
22
Эндрю Лонерган
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Фулхэм - Лидс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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