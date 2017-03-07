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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Лидс
Фулхэм - Лидс: обзор матча 07 марта 2017
Фулхэм
07.03.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
90+5'
Т. Кэрни
5'
Т. Рим (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Лидс
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэрни
Пас отдал
С. Алуко
90'
+5
Желтая карточка
Т. Кэрни
90'
89'
Вторая желтая
К. Филлипс
87'
Замена
Р. Виейра
️️️️
К. Руф
82'
Замена
С. Даллас
️️️️
А. Педраса
80'
Желтая карточка
М. Барроу
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
К. Мартин
75'
Замена
С. Паркер
️️️️
К. МакДональд
74'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
С. Мэлони
61'
60'
Замена
М. Барроу
️️️️
Х. Сако
50'
Желтая карточка
К. Филлипс
Желтая карточка
С. Йохансен
36'
Желтая карточка
К. МакДональд
32'
22'
Желтая карточка
Х. Сако
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Рим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Том Кэрни
АП
10
Стефан Йохансен
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
23
Лиам Бридкатт
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
77
Моду Барроу
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
4-3-2-1
27
Баттон
3
Рим
26
Калас
2
Мэлони
2
Фредерикс
29
МакДональд
14
Алуко
10
Йохансен
92
Кебану
10
Кэрни
18
Мартин
3-3-1-3
31
Грин
18
Тэйлор
5
Бартли
18
Янссон
28
Берарди
27
Филлипс
23
Педраса
23
Бридкатт
15
Дукара
9
Сако
7
Руф
2
Мэлони
30
Сессеньон
30
Сессеньон
2
Мэлони
29
МакДональд
8
Паркер
8
Паркер
29
МакДональд
18
Мартин
90
Сирьяк
90
Сирьяк
18
Мартин
23
Педраса
15
Даллас
15
Даллас
23
Педраса
9
Сако
77
Барроу
77
Барроу
9
Сако
7
Руф
14
Виейра
14
Виейра
7
Руф
Остались в запасе
Фулхэм
Лидс
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Фулхэм - Лидс
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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