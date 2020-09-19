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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Фулхэм
Лидс - Фулхэм: обзор матча 19 сентября 2020
Лидс
19.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 3
Завершен
Фулхэм
5'
Э. Кошта
41'
М. Клих (П)
50'
П. Бэмфорд
57'
Э. Кошта
34'
А. Митрович (П)
62'
Б. Рид
67'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Фулхэм
90'
Желтая карточка
К. Тете
88'
Желтая карточка
А. Митрович
Желтая карточка
М. Клих
82'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
П. Бэмфорд
70'
70'
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Рид
67'
ГОЛ! 4:3!
А. Митрович
Пас отдал
К. Тете
62'
ГОЛ! 4:2!
Б. Рид
Пас отдал
Ф. Ангисса
58'
Замена
Б. Рид
️️️️
Д. Онома
58'
Замена
Н. Кебану
️️️️
А. Камара
ГОЛ! 4:1!
Э. Кошта
Пас отдал
П. Бэмфорд
57'
ГОЛ! 3:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
М. Клих
50'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Родриго
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Клих
41'
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Митрович
ГОЛ! 1:0!
Э. Кошта
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Лидс
1
Элия Каприле
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
19
Матеуш Богуш
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
4-1-1-1-3
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Кох
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Родриго
45
Бэмфорд
11
Кошта
4-2-1-3
23
Ареоля
3
Одои
2
Тете
6
Гектор
23
Брайан
99
Ангисса
6
Рид
17
Онома
8
Иван Кавалейру
33
Камара
9
Митрович
45
Бэмфорд
7
Алиоски
7
Алиоски
45
Бэмфорд
19
Родриго
19
Робертс
19
Робертс
19
Родриго
33
Камара
92
Кебану
92
Кебану
33
Камара
6
Рид
99
Лемина
99
Лемина
6
Рид
17
Онома
14
Рид
14
Рид
17
Онома
Остались в запасе
Лидс
Фулхэм
19
Матеуш Богуш
ЦП
1
Элия Каприле
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
93
Антони Кноккарт
ПВ
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
19
Матеуш Богуш
ЦП
1
Элия Каприле
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ЦФ
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Лидс - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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