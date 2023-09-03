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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Сморгонь
Слуцк - Сморгонь: обзор матча 03 сентября 2023
Слуцк
03.09.2023, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
3 : 3
Завершен
Сморгонь
21'
Д. Гирс
77'
Д. Плетнев
84'
В. Сычев
10'
А. Копытич
56'
И. Нурадин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Сморгонь
90'
+3
Замена
П. Горбач
️️️️
И. Нурадин
ГОЛ! 3:2!
В. Сычев
Пас отдал
С. Пушняков
84'
ГОЛ! 2:2!
Д. Плетнев
Пас отдал
K. Kotov
77'
71'
Желтая карточка
М. Дуксо
65'
Замена
В. Шубович
️️️️
А. Копытич
Замена
A. Gafar
️️️️
К. Вергейчик
60'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Нурадин
Замена
В. Сычев
️️️️
Я. Яроцкий
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гирс
Пас отдал
К. Вергейчик
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Копытич
Пас отдал
М. Дуксо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
9
Сергей Пушняков
АП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
20
Лукуман Алиу
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Слуцк
1
Артур Малиевский
ВР
71
Андрей Крень
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Сморгонь
1
Dmitri Lapko
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
5
Павел Селезнев
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
23
Павел Горбач
ЦФ
2-3-3-2
30
12
Былинкин
20
Образов
28
Михнюк
26
8
Русак
10
Плетнев
9
Пушняков
23
Яроцкий
33
Вергейчик
55
Гирс
2-1-2-2-3
16
Велесюк
3
Интсоен
14
Коваль
66
Камара
20
Алиу
15
Яцкевич
17
Копытич
17
Дуксо
20
Кабачевский
10
Нурадин
88
Рассадкин
23
Яроцкий
9
Сычев
9
Сычев
23
Яроцкий
33
Вергейчик
77
77
33
Вергейчик
17
Копытич
14
Шубович
14
Шубович
17
Копытич
10
Нурадин
23
Горбач
23
Горбач
10
Нурадин
Остались в запасе
Слуцк
Сморгонь
1
Артур Малиевский
ВР
71
Андрей Крень
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
27
Владимир Есин
ЛВ
1
Dmitri Lapko
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
5
Павел Селезнев
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
Главный тренер
Игорь Трухов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
71
Андрей Крень
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
1
Dmitri Lapko
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
5
Павел Селезнев
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
Главный тренер
Игорь Трухов
Статистика матча Слуцк - Сморгонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
Стадион:
Городской
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