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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Сморгонь
Слуцк - Сморгонь: обзор матча 09 ноября 2024
Слуцк
09.11.2024, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Сморгонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Сморгонь
85'
Замена
П. Селезнев
️️️️
М. Аскаров
84'
Замена
А. Азиз Туре
️️️️
А. Тишко
Желтая карточка
С. Пушняков
83'
64'
Замена
М. Дуксо
️️️️
М. Гаевой
64'
Замена
П. Горбач
️️️️
К. Леонович
Желтая карточка
Н. Былинкин
55'
Замена
Н. Мельников
️️️️
И. Тишуров
55'
Желтая карточка
А. Буньон
42'
Замена
В. Сычев
️️️️
В. Курлович
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Матвей Дуксо
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Брановец
20
Мартьянов
12
Былинкин
15
Рум
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
17
Тишуров
18
Буньон
9
Пушняков
37
Цепенков
3-3-3-1
19
Азарко
50
Шалашников
44
Луцевич
72
Аскаров
27
Тишко
30
Лихтин
3
Интсоен
7
Левковец
27
Гаевой
2
Бамба
9
Леонович
27
Курлович
9
Сычев
9
Сычев
27
Курлович
17
Тишуров
11
Мельников
11
Мельников
17
Тишуров
27
Тишко
25
Туре
25
Туре
27
Тишко
72
Аскаров
5
Селезнев
5
Селезнев
72
Аскаров
27
Гаевой
17
Дуксо
17
Дуксо
27
Гаевой
9
Леонович
23
Горбач
23
Горбач
9
Леонович
Остались в запасе
Слуцк
Сморгонь
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Слуцк - Сморгонь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
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