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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Слуцк
Сморгонь - Слуцк: обзор матча 21 июня 2024
Сморгонь
21.06.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Слуцк
36'
К. Леонович
74'
Т. Луцевич
77'
К. Леонович
11'
В. Сычев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Слуцк
Желтая карточка
В. Лихтин
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
К. Леонович
77'
77'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
В. Сычев
Замена
А. Копытич
️️️️
М. Гаевой
75'
ГОЛ! 2:1!
Т. Луцевич
Пас отдал
К. Леонович
74'
Замена
П. Горбач
️️️️
П. Селезнев
60'
ГОЛ! 1:1!
К. Леонович
36'
Желтая карточка
К. Леонович
32'
13'
Желтая карточка
В. Сычев
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Сычев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
5
Павел Селезнев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Слуцк
16
Денис Садовский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
28
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
4-2-2-1
1
Новичков
50
Шалашников
42
Джон
44
Луцевич
14
Шубович
66
Камара
5
Селезнев
27
Гаевой
78
Яблонский
9
Леонович
2-3-2-1-2
16
Садовский
15
Рум
4
Карпеня
28
Михнюк
29
Дубинец
27
Курлович
9
Сычев
8
Русак
9
Пушняков
7
Ачаповский
11
Мельников
27
Гаевой
17
Копытич
17
Копытич
27
Гаевой
5
Селезнев
23
Горбач
23
Горбач
5
Селезнев
9
Сычев
18
Омельянчук
18
Омельянчук
9
Сычев
Остались в запасе
Сморгонь
Слуцк
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Сморгонь - Слуцк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
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