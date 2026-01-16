Матч 18 тура Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Хайденхаймом» имеет важное значение для обеих команд в борьбе за сохранение позиций в середине и нижней части таблицы. Хозяева нестабильны, но регулярно забивают, тогда как гости находятся в зоне вылета и испытывают серьезные проблемы в обороне. Статистика указывает на высокую вероятность результативной игры.
«Вольфсбург»
Команда подходит к матчу с ярко выраженным атакующим уклоном. В десяти последних матчах Бундеслиги «Вольфсбург» неизменно забивает, а в пяти последних встречах отличился 12 раз. Средний показатель – 2.40 гола за игру. Однако оборона выглядит крайне уязвимой: 15 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из девяти матчей с пропущенными голами. Даже победы даются через открытый футбол.
«Хайденхайм»
Гости находятся в тяжелом положении. Команда занимает последнее место и не может выиграть в четырех турах подряд. Главная проблема – защита: «Хайденхайм» пропускает в 18 матчах Бундеслиги подряд, а средний показатель за последние пять игр составляет 2.20 гола. При этом атака не выглядит безнадежной: команда забивает в большинстве матчей и отличается в среднем 1.20 раза за игру.
Факты о командах
«Вольфсбург»
- Забивает в 10 последних матчах Бундеслиги
- В среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 3.00 гола за матч
«Хайденхайм»
- Пропускает в 20 матчах подряд
- В среднем 2.20 пропущенных гола за игру
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хайденхайм»
С учетом слабой игры обеих команд в обороне и стабильной результативности в атаке, матч располагает к открытому сценарию. «Вольфсбург» выглядит фаворитом за счет класса и домашнего поля, но пропущенные мячи со стороны гостей также весьма вероятны.
Рекомендованные ставки
- Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.6
- Фора «Вольфсбурга» (–1) – коэффициент 1.95