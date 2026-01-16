Введите ваш ник на сайте
«Вольфсбург» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 1.6

16 января 2026 10:54
Вольфсбург - Хайденхайм
17 янв. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал матча больше 2.5
Сделать ставку

Матч 18 тура Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Хайденхаймом» имеет важное значение для обеих команд в борьбе за сохранение позиций в середине и нижней части таблицы. Хозяева нестабильны, но регулярно забивают, тогда как гости находятся в зоне вылета и испытывают серьезные проблемы в обороне. Статистика указывает на высокую вероятность результативной игры.

«Вольфсбург»

Команда подходит к матчу с ярко выраженным атакующим уклоном. В десяти последних матчах Бундеслиги «Вольфсбург» неизменно забивает, а в пяти последних встречах отличился 12 раз. Средний показатель – 2.40 гола за игру. Однако оборона выглядит крайне уязвимой: 15 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из девяти матчей с пропущенными голами. Даже победы даются через открытый футбол.

«Хайденхайм»

Гости находятся в тяжелом положении. Команда занимает последнее место и не может выиграть в четырех турах подряд. Главная проблема – защита: «Хайденхайм» пропускает в 18 матчах Бундеслиги подряд, а средний показатель за последние пять игр составляет 2.20 гола. При этом атака не выглядит безнадежной: команда забивает в большинстве матчей и отличается в среднем 1.20 раза за игру.

Факты о командах

«Вольфсбург»

  • Забивает в 10 последних матчах Бундеслиги
  • В среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 3.00 гола за матч

«Хайденхайм»

  • Пропускает в 20 матчах подряд
  • В среднем 2.20 пропущенных гола за игру
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
75% (6)
13% (1)
13% (1)
17
Забитых мячей
5
2.13
В среднем за матч
0.63
4:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хайденхайм
1 : 3
23.08.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
0 : 1
29.03.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хайденхайм
1 : 3
10.11.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2 : 0
19.08.2023
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хайденхайм
0 : 1
26.10.2016
Вольфсбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
4 : 1
29.10.2014
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Хайденхайм
0 : 3
10.08.2008
Вольфсбург
Показать все

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хайденхайм»

С учетом слабой игры обеих команд в обороне и стабильной результативности в атаке, матч располагает к открытому сценарию. «Вольфсбург» выглядит фаворитом за счет класса и домашнего поля, но пропущенные мячи со стороны гостей также весьма вероятны.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.6
  • Фора «Вольфсбурга» (–1) – коэффициент 1.95

1.60
Тотал матча больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Хайденхайм Вольфсбург
Рекомендуем
