Матч 18 тура Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Хайденхаймом» имеет важное значение для обеих команд в борьбе за сохранение позиций в середине и нижней части таблицы. Хозяева нестабильны, но регулярно забивают, тогда как гости находятся в зоне вылета и испытывают серьезные проблемы в обороне. Статистика указывает на высокую вероятность результативной игры.

«Вольфсбург»

Команда подходит к матчу с ярко выраженным атакующим уклоном. В десяти последних матчах Бундеслиги «Вольфсбург» неизменно забивает, а в пяти последних встречах отличился 12 раз. Средний показатель – 2.40 гола за игру. Однако оборона выглядит крайне уязвимой: 15 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из девяти матчей с пропущенными голами. Даже победы даются через открытый футбол.

«Хайденхайм»

Гости находятся в тяжелом положении. Команда занимает последнее место и не может выиграть в четырех турах подряд. Главная проблема – защита: «Хайденхайм» пропускает в 18 матчах Бундеслиги подряд, а средний показатель за последние пять игр составляет 2.20 гола. При этом атака не выглядит безнадежной: команда забивает в большинстве матчей и отличается в среднем 1.20 раза за игру.

Факты о командах

«Вольфсбург»

Забивает в 10 последних матчах Бундеслиги

В среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 3.00 гола за матч

«Хайденхайм»

Пропускает в 20 матчах подряд

В среднем 2.20 пропущенных гола за игру

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хайденхайм»

С учетом слабой игры обеих команд в обороне и стабильной результативности в атаке, матч располагает к открытому сценарию. «Вольфсбург» выглядит фаворитом за счет класса и домашнего поля, но пропущенные мячи со стороны гостей также весьма вероятны.

Рекомендованные ставки