Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Хайденхайм
Вольфсбург - Хайденхайм: обзор матча 19 августа 2023
Вольфсбург
19.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Хайденхайм
6'
Й. Винд
27'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Хайденхайм
Желтая карточка
А. Вранкс
90'
+2
Замена
К. Паредес
️️️️
Б. Баку
90'
+1
Замена
Н. Коцца
️️️️
М. Сванберг
87'
84'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
Л. Мэлони
Замена
А. Вранкс
️️️️
Л. Майер
66'
Замена
Т. Томаш
️️️️
П. Виммер
66'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
В. Черны
66'
58'
Замена
Н. Доведан
️️️️
Э. Динкчи
58'
Замена
К. Сесса
️️️️
М. Пьеринджер
46'
Замена
Д. Томалья
️️️️
А. Бек
Желтая карточка
П. Виммер
45'
+5
Желтая карточка
Я. Герхардт
36'
32'
Замена
О. Траоре
️️️️
М. Буш
ГОЛ! 2:0!
Й. Винд
Пас отдал
М. Сванберг
27'
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
14
Ловро Майер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
6
Патрик Майнка
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
2
Марнон Буш
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
23
Омар Траоре
ЦЗ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
4-3-1-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
15
Зесигер
21
Меле
14
Майер
31
Герхардт
32
Сванберг
8
Виммер
18
Черны
19
Винд
3-1-5
22
Мюллер
6
Майнка
4
Зирслебен
15
Мэлони
20
Пик
2
Буш
19
Ференбах
18
Динкчи
21
Бек
11
Кляйнденст
32
Сванберг
31
Коцца
31
Коцца
32
Сванберг
17
Баку
30
Паредес
30
Паредес
17
Баку
14
Майер
40
Вранкс
40
Вранкс
14
Майер
18
Черны
13
Каминьски
13
Каминьски
18
Черны
8
Виммер
8
Томаш
8
Томаш
8
Виммер
2
Буш
23
Траоре
23
Траоре
2
Буш
18
Пьеринджер
8
Сесса
8
Сесса
18
Пьеринджер
21
Бек
7
Томалья
7
Томалья
21
Бек
15
Мэлони
30
Шиммер
30
Шиммер
15
Мэлони
18
Динкчи
14
Доведан
14
Доведан
18
Динкчи
Остались в запасе
Вольфсбург
Хайденхайм
12
Павао Перван
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Вольфсбург - Хайденхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Новости команд
Все
Вольфсбург
Хайденхайм
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+