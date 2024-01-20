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Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Вольфсбург
Хайденхайм - Вольфсбург: обзор матча 20 января 2024
Хайденхайм
20.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
45+2'
М. Йенц (АГ)
7'
В. Черны
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Вольфсбург
Замена
Н. Доведан
️️️️
Я. Бесте
89'
Замена
Ф. Пик
️️️️
Э. Динкчи
82'
76'
Замена
М. Лакруа
️️️️
С. Борнау
Замена
К. Сесса
️️️️
Л. Мэлони
72'
62'
Замена
К. Паредес
️️️️
Я. Каминьски
46'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Л. Майер
45'
+4
Желтая карточка
Я. Герхардт
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Йенц
45'
+2
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Черны
Пас отдал
Й. Винд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
23
Омар Траоре
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
36
Лука Янес
ЦП
20
Флориан Пик
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
2
Марнон Буш
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
4-1-2-3
22
Мюллер
23
Траоре
23
Гимбер
15
Мэлони
6
Майнка
3
Шеппнер
19
Бесте
21
Бек
19
Ференбах
18
Динкчи
11
Кляйнденст
4-3-1-2
1
Кастелс
21
Меле
33
Борнау
4
Йенц
13
Рожерио
31
Герхардт
27
Арнольд
14
Майер
13
Каминьски
18
Черны
19
Винд
18
Динкчи
20
Пик
20
Пик
18
Динкчи
15
Мэлони
8
Сесса
8
Сесса
15
Мэлони
19
Бесте
14
Доведан
14
Доведан
19
Бесте
33
Борнау
5
Лакруа
5
Лакруа
33
Борнау
13
Каминьски
30
Паредес
30
Паредес
13
Каминьски
14
Майер
8
Томаш
8
Томаш
14
Майер
Остались в запасе
Хайденхайм
Вольфсбург
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
36
Лука Янес
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
2
Марнон Буш
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
12
Павао Перван
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
36
Лука Янес
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
2
Марнон Буш
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Хайденхайм - Вольфсбург
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
499
468
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.05
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
Войс-Арена
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