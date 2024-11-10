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Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Вольфсбург
Хайденхайм - Вольфсбург: обзор матча 10 ноября 2024
Хайденхайм
10.11.2024, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
64'
М. Пьеринджер
3'
Я. Герхардт
42'
Б. Дардаи
90'
Т. Томаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Вольфсбург
90'
+1
Желтая карточка
К. Беренс
90'
ГОЛ! 1:3!
Т. Томаш
Пас отдал
К. Беренс
Замена
Д. Томалья
️️️️
М. Пьеринджер
87'
Замена
С. Конте
️️️️
Л. Сиенза
87'
84'
Желтая карточка
Т. Томаш
80'
Замена
К. Беренс
️️️️
К. Фишер
80'
Замена
С. Озкан
️️️️
Б. Дардаи
78'
Желтая карточка
К. Грабара
Замена
М. Бройниг
️️️️
П. Ваннер
77'
74'
Желтая карточка
С. Зесигер
71'
Замена
Й. Винд
️️️️
П. Виммер
71'
Замена
Т. Томаш
️️️️
М. Амура
70'
Желтая карточка
П. Виммер
ГОЛ! 1:2!
М. Пьеринджер
Пас отдал
П. Майнка
64'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
Й. Ференбах
57'
Замена
А. Бек
️️️️
Н. Дорш
57'
48'
Желтая карточка
К. Фишер
Желтая карточка
Й. Ференбах
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:2!
Б. Дардаи
Пас отдал
П. Виммер
20'
Замена
С. Зесигер
️️️️
Й. Меле
3'
ГОЛ! 0:1!
Я. Герхардт
Пас отдал
М. Амура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Мюллер
19
Ференбах
6
Майнка
23
Гимбер
23
Траоре
6
Дорш
3
Шеппнер
17
Хонзак
10
Ваннер
7
Сиенза
18
Пьеринджер
3-2-3-1-1
25
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
3
Кулиеракис
17
Баку
21
Меле
8
Дардаи
27
Арнольд
31
Герхардт
8
Виммер
9
Амура
6
Дорш
21
Бек
21
Бек
6
Дорш
19
Ференбах
30
Шиммер
30
Шиммер
19
Ференбах
18
Пьеринджер
7
Томалья
7
Томалья
18
Пьеринджер
7
Сиенза
31
Конте
31
Конте
7
Сиенза
10
Ваннер
14
Бройниг
14
Бройниг
10
Ваннер
21
Меле
15
Зесигер
15
Зесигер
21
Меле
8
Дардаи
6
Озкан
6
Озкан
8
Дардаи
8
Виммер
19
Винд
19
Винд
8
Виммер
9
Амура
8
Томаш
8
Томаш
9
Амура
2
Фишер
91
Беренс
91
Беренс
2
Фишер
Остались в запасе
Хайденхайм
Вольфсбург
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
27
Мариус Мюллер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Хайденхайм - Вольфсбург
1
6
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
23
Офсайды
4
0
Количество передач
506
273
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.52
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Войс-Арена
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