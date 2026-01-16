Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гамбург» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 2.05

16 января 2026 10:34
Гамбург - Боруссия М
17 янв. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Тотал матча больше 2.5
Сделать ставку

17 января в рамках 18 тура Бундеслиги состоится матч, в котором «Гамбург» на своем поле примет «Боруссию М». Обе команды располагаются в середине таблицы, но текущая форма соперников вызывает вопросы прежде всего к игре в обороне. Очная встреча может стать шансом стабилизировать положение и набрать важные очки перед второй половиной сезона.

«Гамбург»

Хозяева продолжают нестабильно выступать в чемпионате. Команда не выигрывает в трех турах подряд, однако сохраняет важное качество – результативность. «Гамбург» забивает в пяти последних матчах Бундеслиги, а в среднем за последние пять игр отличается 1.4 гола за встречу. При этом оборона остается слабым звеном: команда пропускает в десяти матчах подряд, а средний показатель пропущенных мячей достигает 2.0 за игру. Домашний фактор может сыграть на руку, так как «Гамбург» не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своем поле.

«Боруссия М»

Гости подходят к матчу после тяжелого поражения, что подчеркивает нестабильность их защитной линии. В последних пяти играх «Боруссия М» пропустила 13 мячей, в среднем 2.6 за матч. При этом команда продолжает регулярно забивать и сохраняет атакующий потенциал, отличаясь в большинстве встреч. Выездная статистика выглядит тревожно: три подряд поражения в гостях в рамках Бундеслиги, что снижает уверенность в положительном результате.

Факты о командах

«Гамбург»

  • Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито и 2.00 пропущено за последние 5 игр

«Боруссия М»

  • Пропускает в среднем 2.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Проигрывает 3 последних выездных матча
  • В среднем: 1.20 забито и 2.60 пропущено за последние 5 игр

Личные встречи
33% (8)
29% (7)
38% (9)
30
Забитых мячей
33
1.25
В среднем за матч
1.38
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
0 : 0
24.08.2025
Гамбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Гамбург
2 : 1
12.05.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 1
15.12.2017
Гамбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
2 : 1
12.03.2017
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/4 финала
Гамбург
1 : 2
01.03.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
0 : 0
15.10.2016
Гамбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
3 : 2
14.02.2016
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
0 : 3
11.09.2015
Гамбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
1 : 1
22.02.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
1 : 0
24.09.2014
Гамбург
Кубок Телеком, Матч за 3-е место
Гамбург
3 : 1
27.07.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
3 : 1
30.03.2014
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 2
02.11.2013
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
1 : 0
16.02.2013
Боруссия М
Товарищеские матчи,
Боруссия М
2 : 2
09.01.2013
Гамбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
2 : 2
26.09.2012
Гамбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
1 : 1
24.02.2012
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
0 : 1
17.09.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 34 тур
Гамбург
1 : 1
14.05.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
1 : 2
17.12.2010
Гамбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
1 : 0
28.03.2010
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
2 : 3
31.10.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
4 : 1
07.03.2009
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
27.09.2008
Боруссия М
Показать все

Прогноз на матч «Гамбург» – «Боруссия М»

С учетом проблем обеих команд в обороне матч имеет высокий потенциал результативности. «Гамбург» стабильно забивает дома, а «Боруссия М» регулярно допускает ошибки при игре на выезде. При этом хозяева выглядят более надежно в очных встречах и чаще избегают поражений на своем поле. Логично ожидать открытый футбол с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 2.05
  • Фора «Гамбурга» (0) – коэффициент 1.70

2.05
Тотал матча больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Боруссия М Гамбург
Другие прогнозы
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
16.01.2026
23:00
1.98
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ - Лилль
Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5
17.01.2026
15:30
1.50
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Обе забьют – да
17.01.2026
17:30
1.45
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия Д - Санкт-Паули
Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 