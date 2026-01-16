17 января в рамках 18 тура Бундеслиги состоится матч, в котором «Гамбург» на своем поле примет «Боруссию М». Обе команды располагаются в середине таблицы, но текущая форма соперников вызывает вопросы прежде всего к игре в обороне. Очная встреча может стать шансом стабилизировать положение и набрать важные очки перед второй половиной сезона.

«Гамбург»

Хозяева продолжают нестабильно выступать в чемпионате. Команда не выигрывает в трех турах подряд, однако сохраняет важное качество – результативность. «Гамбург» забивает в пяти последних матчах Бундеслиги, а в среднем за последние пять игр отличается 1.4 гола за встречу. При этом оборона остается слабым звеном: команда пропускает в десяти матчах подряд, а средний показатель пропущенных мячей достигает 2.0 за игру. Домашний фактор может сыграть на руку, так как «Гамбург» не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своем поле.

«Боруссия М»

Гости подходят к матчу после тяжелого поражения, что подчеркивает нестабильность их защитной линии. В последних пяти играх «Боруссия М» пропустила 13 мячей, в среднем 2.6 за матч. При этом команда продолжает регулярно забивать и сохраняет атакующий потенциал, отличаясь в большинстве встреч. Выездная статистика выглядит тревожно: три подряд поражения в гостях в рамках Бундеслиги, что снижает уверенность в положительном результате.

Факты о командах

«Гамбург»

Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито и 2.00 пропущено за последние 5 игр

«Боруссия М»

Пропускает в среднем 2.60 гола за матч (последние 5 игр)

Проигрывает 3 последних выездных матча

В среднем: 1.20 забито и 2.60 пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч «Гамбург» – «Боруссия М»

С учетом проблем обеих команд в обороне матч имеет высокий потенциал результативности. «Гамбург» стабильно забивает дома, а «Боруссия М» регулярно допускает ошибки при игре на выезде. При этом хозяева выглядят более надежно в очных встречах и чаще избегают поражений на своем поле. Логично ожидать открытый футбол с голами с обеих сторон.

