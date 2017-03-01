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Расписание матчей
Германия. Кубок
Гамбург - Боруссия М
Гамбург - Боруссия М: обзор матча 01 марта 2017
Гамбург
01.03.2017, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Боруссия М
90'
Б. Вуд
53'
Л. Штиндль (П)
61'
Раффаэл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гамбург - Боруссия М
ГОЛ! 1:2!
Б. Вуд
90'
86'
Замена
А. Хан
️️️️
Раффаэл
83'
Желтая карточка
П. Херрманн
82'
Замена
Т. Штробль
️️️️
М. Дауд
76'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Й. Хофманн
Замена
Уолес
️️️️
Н. Мюллер
70'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Д. Юнг
70'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Раффаэл
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЛП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Альбин Экдаль
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Гамбург
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
15
Уолес
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-5-1
15
Адлер
3
Маврай
22
Озтрзолек
2
Сакаи
14
Пападопулос
21
Юнг
14
Хант
9
Мюллер
90
Холтби
8
Экдаль
17
Вуд
4-1-3-1
1
Зоммер
24
Янчке
15
Кристенсен
23
Вестергор
17
Вендт
81
Дауд
7
Херрманн
13
Штиндль
7
Хофманн
11
Раффаэл
9
Мюллер
15
Уолес
15
Уолес
9
Мюллер
21
Юнг
18
Костич
18
Костич
21
Юнг
11
Раффаэл
28
Хан
28
Хан
11
Раффаэл
81
Дауд
5
Штробль
5
Штробль
81
Дауд
7
Хофманн
19
Джонсон
19
Джонсон
7
Хофманн
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия М
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Гамбург - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 2"
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