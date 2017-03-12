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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия М
Гамбург - Боруссия М: обзор матча 12 марта 2017
Гамбург
12.03.2017, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
36'
Ф. Костич
80'
Б. Вуд
23'
А. Кристенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия М
Замена
П. Ласогга
️️️️
А. Хант
90'
Замена
Д. Сантос
️️️️
Ф. Костич
88'
ГОЛ! 2:1!
Б. Вуд
80'
77'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Н. Эльведи
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Л. Холтби
70'
67'
Замена
А. Хан
️️️️
П. Херрманн
57'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Й. Хофманн
51'
Желтая карточка
П. Херрманн
37'
Желтая карточка
Т. Штробль
ГОЛ! 1:1!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Дикмайер
36'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Кристенсен
Пас отдал
О. Вендт
Желтая карточка
К. Пападопулос
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
2
Готоку Сакаи
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
81
Махмуд Дауд
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
4-4-1-1
15
Адлер
2
Дикмайер
14
Пападопулос
21
Юнг
22
Озтрзолек
8
Экдаль
14
Хант
90
Холтби
2
Сакаи
18
Костич
17
Вуд
4-2-3-1
1
Зоммер
30
Эльведи
15
Кристенсен
23
Вестергор
17
Вендт
5
Штробль
23
Крамер
7
Херрманн
81
Дауд
7
Хофманн
18
Дрмич
18
Костич
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
18
Костич
90
Холтби
11
Грегоритч
11
Грегоритч
90
Холтби
14
Хант
10
Ласогга
10
Ласогга
14
Хант
7
Херрманн
28
Хан
28
Хан
7
Херрманн
30
Эльведи
24
Янчке
24
Янчке
30
Эльведи
7
Хофманн
19
Джонсон
19
Джонсон
7
Хофманн
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия М
26
Кристиан Матениа
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Гамбург - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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