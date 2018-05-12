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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия М
Гамбург - Боруссия М: обзор матча 12 мая 2018
Гамбург
12.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
11'
А. Хант (П)
63'
Л. Холтби
28'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия М
Вторая желтая
Б. Вуд
71'
ГОЛ! 2:1!
Л. Холтби
63'
Желтая карточка
Д. Сантос
44'
Желтая карточка
Б. Вуд
35'
28'
ГОЛ! 1:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
Т. Азар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Хант
11'
10'
Желтая карточка
Д. Закария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4-2-1-1
23
Поллерсбек
3
Дуглас Сантос
14
Пападопулос
21
Юнг
2
Сакаи
90
Холтби
14
Хант
18
Костич
17
Вуд
4-2-2-2
1
Зоммер
23
Вестергор
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
7
Хофманн
9
Азар
18
Дрмич
11
Раффаэл
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия М
12
Том Миккель
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Гамбург - Боруссия М
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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