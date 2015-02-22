Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия М
Гамбург - Боруссия М: обзор матча 22 февраля 2015
Гамбург
22.02.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
73'
З. Штибер
90+2'
Б. Хргота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия М
Желтая карточка
П. Ирачек
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Б. Хргота
Пас отдал
М. Крузе
90'
Желтая карточка
М. Крузе
90'
Желтая карточка
Т. Янчке
Замена
Х. Вестерманн
️️️️
Г. Качар
85'
79'
Замена
Б. Хргота
️️️️
К. Крамер
Замена
Э. Гётц
️️️️
М. Гуайда
77'
76'
Замена
Т. Азар
️️️️
А. Хан
ГОЛ! 1:0!
З. Штибер
Пас отдал
А. Руднев
73'
62'
Замена
Раффаэл
️️️️
И. Траоре
Желтая карточка
Г. Качар
49'
Желтая карточка
Й. Джуру
39'
Замена
А. Руднев
️️️️
И. Олич
25'
9'
Желтая карточка
И. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
28
Свен Менде
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-4-2
33
Дробны
5
Джуру
2
Дикмайер
22
Озтрзолек
41
Райкович
9
Мюллер
8
Ирачек
20
Качар
10
Штибер
40
Олич
26
Гуайда
3-3-3-1
1
Зоммер
24
Янчке
6
Нордтвейт
39
Штранцль
4
Корб
23
Крамер
17
Вендт
16
Траоре
28
Хан
7
Херрманн
10
Крузе
20
Качар
16
Вестерманн
16
Вестерманн
20
Качар
26
Гуайда
39
Гётц
39
Гётц
26
Гуайда
40
Олич
9
Руднев
9
Руднев
40
Олич
28
Хан
9
Азар
9
Азар
28
Хан
16
Траоре
11
Раффаэл
11
Раффаэл
16
Траоре
23
Крамер
10
Хргота
10
Хргота
23
Крамер
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия М
28
Свен Менде
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
28
Свен Менде
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Гамбург - Боруссия М
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+