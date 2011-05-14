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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия М
Гамбург - Боруссия М: обзор матча 14 мая 2011
Гамбург
14.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
71'
Э. Бен-Хатира
41'
Х. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия М
Замена
К. Бенджамин
️️️️
Д. Дикмайер
Желтая карточка
М. Штранцль
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
ГОЛ! 1:1!
Э. Бен-Хатира
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
З. Роберто
Желтая карточка
Х. Аранго
ГОЛ! 0:1!
Х. Аранго
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Ромео Кастелен
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
3-5-1-1
1
Рост
3
Аого
16
Вестерманн
2
Дикмайер
20
Качар
8
Теше
12
Зе Роберто
11
Элиа
28
Бен-Хатира
8
Ринкон
34
Герреро
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
4
Данте
24
Янчке
39
Штранцль
6
Нордтвейт
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Аранго
18
Ройс
9
Ханке
0
Идриссу
2
Дикмайер
20
Бенджамин
20
Бенджамин
2
Дикмайер
34
Герреро
11
Питройпа
11
Питройпа
34
Герреро
12
Зе Роберто
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
12
Зе Роберто
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия М
10
Ромео Кастелен
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
10
Ромео Кастелен
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Гамбург - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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