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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия М
Гамбург - Боруссия М: обзор матча 31 октября 2009
Гамбург
31.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия М
13'
П. Троховски
47'
З. Роберто
39'
М. Ройс
76'
Данте
82'
Р. Фрэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия М
Замена
Т. Торун
️️️️
Д. Питройпа
Замена
Т. Арслан
️️️️
Д. Боатенг
ГОЛ! 2:3!
Р. Фрэнд
Желтая карточка
Х. Аранго
Замена
М. Меувис
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
М. Янсен
️️️️
П. Троховски
ГОЛ! 2:2!
Данте
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Т. Маркс
Замена
К. Матмур
️️️️
Р. Колаутти
Желтая карточка
Д. Аого
ГОЛ! 2:1!
З. Роберто
Желтая карточка
Т. Маркс
Желтая карточка
П. Троховски
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
ГОЛ! 1:0!
П. Троховски
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберто Колаутти
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Роберт Теше
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
4-5-1
1
Рост
4
Матейсен
17
Боатенг
3
Аого
55
Демель
15
Троховски
11
Элиа
14
Яролим
12
Зе Роберто
11
Питройпа
33
Берг
4-3-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Брауверс
20
Жорес
4
Данте
4
Брэдли
14
Маркс
18
Аранго
18
Ройс
25
Бобадилья
9
Колаутти
15
Троховски
7
Янсен
7
Янсен
15
Троховски
17
Боатенг
30
Арслан
30
Арслан
17
Боатенг
11
Питройпа
8
Торун
8
Торун
11
Питройпа
25
Бобадилья
8
Меувис
8
Меувис
25
Бобадилья
14
Маркс
9
Фрэнд
9
Фрэнд
14
Маркс
9
Колаутти
10
Матмур
10
Матмур
9
Колаутти
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия М
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Остались в запасе
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Гамбург - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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