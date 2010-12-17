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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Гамбург
Боруссия М - Гамбург: обзор матча 17 декабря 2010
Боруссия М
17.12.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Гамбург
48'
И. Де Камарго
46'
Э. Элиа
72'
П. Троховски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Гамбург
+1
Замена
Р. Теше
️️️️
Э. Элиа
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
Д. Питройпа
Замена
П. Херрманн
️️️️
Т. Маркс
Замена
М. Идриссу
️️️️
М. Брэдли
ГОЛ! 1:2!
П. Троховски
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ! 1:1!
И. Де Камарго
Пас отдал
М. Брэдли
ГОЛ! 0:1!
Э. Элиа
Пас отдал
Д. Питройпа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
3
Филип Дамс
(К)
ЦЗ
4
Себастьян Шахтен
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Игор Де Камарго
ЛФ
18
Хуан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Давид Яролим
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Геррит Прессель
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Хаймерот
30
Виссинг
18
Кальсен-Бракер
3
Дамс
4
Шахтен
33
Нойштедтер
14
Маркс
4
Брэдли
18
Ройс
9
Де Камарго
18
Аранго
3-1-3-3
1
Рост
8
Ринкон
16
Вестерманн
3
Аого
17
Бешич
14
Яролим
15
Троховски
11
Элиа
13
Чупо-Мотинг
34
Герреро
11
Питройпа
14
Маркс
7
Херрманн
7
Херрманн
14
Маркс
4
Брэдли
0
Идриссу
0
Идриссу
4
Брэдли
11
Элиа
8
Теше
8
Теше
11
Элиа
11
Питройпа
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
11
Питройпа
13
Чупо-Мотинг
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Боруссия М
Гамбург
11
Фабиан Бакер
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
41
Геррит Прессель
ЦЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Остались в запасе
41
Геррит Прессель
ЦЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Боруссия М - Гамбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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