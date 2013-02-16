Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия М
Гамбург - Боруссия М: обзор матча 16 февраля 2013
Гамбург
16.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
24'
Р. ван дер Ваарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия М
Замена
М. Берг
️️️️
Р. ван дер Ваарт
88'
87'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
П. Херрманн
82'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Г. Джака
Замена
Т. Арслан
️️️️
Х. Сон
75'
Замена
М. Байстер
️️️️
П. Скьельбред
75'
74'
Желтая карточка
П. Херрманн
66'
Замена
А. Юнес
️️️️
Л. Рупп
Желтая карточка
М. Бадель
61'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
А. Руднев
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-3-2-1
33
Дробны
2
Дикмайер
41
Райкович
3
Аого
16
Вестерманн
7
Янсен
5
Скьельбред
47
Бадель
7
Сон
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
24
Янчке
39
Штранцль
18
Домингес
3
Дамс
34
Джака
14
Маркс
10
Рупп
18
Аранго
7
Херрманн
9
Ханке
7
Сон
30
Арслан
30
Арслан
7
Сон
5
Скьельбред
9
Байстер
9
Байстер
5
Скьельбред
8
ван дер Ваарт
33
Берг
33
Берг
8
ван дер Ваарт
7
Херрманн
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
7
Херрманн
10
Рупп
8
Юнес
8
Юнес
10
Рупп
34
Джака
26
де Йонг
26
де Йонг
34
Джака
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия М
30
Свен Нойхаус
ВР
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Гамбург - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+